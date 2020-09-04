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"Лютий треш": батьки показали, чим насправді годують київських школярів

Київ • УНН

 • 19511 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Батьки київських школярів обурені якістю харчування дітей, передає УНН.

"Лютий треш": батьки показали, чим насправді годують київських школярів

Як виглядає сніданок столичного школяра, показала у своєму Facebook мешканка Києва Катерина Грішенкова.

З опублікованих Грішенковою фотографій зрозуміло, що київські школярі отримують на сніданок ланч-бокс, який складається із: двох шматочків сиру, булки, одного яблука, маленького шматочка банану і маленького пакетика соку.

"Це просто лютий треш. Нагодуйте цим 450 осіб, які сидять у ВР! Нехай їдять це на сніданок, обід і вечерю!", - прокоментувала киянка.

Авторка посту нагадала, як раніше "красиво показували Євгена Клопотенка і його ініціативу нових шкільних обідів". Обіцяли тоді все "смачно, корисно і не дорого".

Нагадаємо, що проект зміни рецептури страв за збірником Євгена Клопотенка підтримували у КМДА, а пілотні проекти "мультипрофільного харчування" у Києві запускалися ще минулого року.

Цікаво, що інформація мерії щодо шкільного харчування дітей разюче відрізняється від тих фото, що опубліковані батьками.

"Два роки ми вивчали кращий світовий досвід, порівнювали, перевіряли і пробували самі. І нам вдалося! У школах з'явилися класні, корисні, якісні та смачні страви", - написав у Facebook заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Втім, він таки визнав, що до них надходять скарги батьків на якість шкільного харчування. Виправдав провал чиновник "пандемією ковіду".

"Шановні батьки! Той формат сніданків, який зараз - вимушений і тимчасовий. Це не заміна гарячого харчування! Це сніданки, затверджені Держспоживслужбою, на час поки у країні діють карантинні обмеження. Ми обов'язково повернемося до нашої вже звичної моделі мультипрофільного харчування у школах", - пообіцяв він, правда, так і не уточнив, коли це станеться.

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