"Лютый треш": родители показали, чем на самом деле кормят киевских школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Родители киевских школьников возмущены качеством питания детей, передает УНН.
Как выглядит завтрак столичного школьника, показала в своем Facebook жительница Киева Екатерина Гришенкова.
Из опубликованных Гришенковой фотографий следует, что киевские школьники получают на завтрак ланч-бокс, который состоит из: двух кусочков сыра, булки, одного яблока, маленького кусочка банана и маленького пакетика сока.
"Это просто лютый треш. Накормите этим 450 человек сидящих в ВР! Пусть едят это на завтрак, обед и ужин!", - прокомментировала киевлянка.
Автор поста напомнила, как раньше "красиво показывали Евгения Клопотенко и его инициативу новых школьных обедов". Обещали тогда все "вкусно, полезно и не дорого".
Напомним, что проект изменения рецептуры блюд по сборнику Евгения Клопотенка поддерживали в КМДА, а пилотные проекты "мультипрофильного питания" в Киеве запускались еще в прошлом году.
Интересно, что информация мэрии по школьному питанию детей разительно отличается от тех фото, опубликованных родителями.
"Два года мы изучали лучший мировой опыт, сравнивали, проверяли и пробовали сами. И нам удалось! В школах появились классные, полезные, качественные и вкусные блюда", - написал в Facebook замглавы КГГА Валентин Мондриивский.
Впрочем, он таки признал, что к ним поступают жалобы родителей на качество школьного питания. Оправдал провал чиновник "пандемией ковида".
"Уважаемые родители! Тот формат завтраков, который сейчас - вынужденный и временный. Это не замена горячего питания! Это завтраки, утвержденные Госпотребслужбой, на время пока в стране действуют карантинные ограничения. Мы обязательно вернемся к нашей уже привычной модели мультипрофильного питания в школах", - пообещал он, правда, так и не уточнил, когда это произойдет.