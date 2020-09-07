Кличко так и не отреагировали на "трешовое" питание столичных школьников

Так, официальных заявлений мэра по урегулированию ситуации сделано не было. Любые сообщения как на официальном сайте КГГА, так и на странице киевской власти в Facebook по этому поводу отсутствуют.

И это несмотря на заявления не только родителей, которые публиковали фотографии несъедобных обедов своих детей, но и заявления столичных депутатов.

Еще 4 сентября депутат КГС Александр Бродский сказал, что ему стыдно за низкое качество питания столичных школьников и сказал, что будет ждать реакции мэра.

"Как депутату, мне стыдно и грустно, что дети - а это лучшее что у нас есть, вынуждены есть такие обеды. На эту ситуацию должен безусловно и в первую очередь отреагировать действующий мэр. Будем ждать, что он скажет. Коронавирус и ланч-боксы это не повод кормить детей половиной банана", - отметил депутат.

Напомним, в социальных сетях родители киевских школьников сообщили, что возмущены качеством питания детей. На опубликованных фото с "завтраками", предлагаемыми ученикам, есть только булка, два кусочка сыра, треть почерневшего банана и яблоко.

Родители школьников назвали такое меню "лютым трешем".

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, в свою очередь, накануне в Facebook заявил, что столичной власти якобы удалось "изучить лучший мировой опыт" и обеспечить в школах Киева "классные, полезные, качественные и вкусные блюда".

Впрочем, он все-таки признал, что к ним сейчас поступают жалобы родителей на качество ученического питания. Но всю вину за это чиновник списал на "ковид".

"Уважаемые родители! Тот формат завтраков, который есть сейчас, - вынужденный и временный. Это не замена горячего питания! Это завтраки, утвержденные Госпродпотребслужбой, на время пока в стране действуют карантинные ограничения. Мы обязательно вернемся к нашей уже привычной модели мультипрофильного питания в школах", - пообещал Мондриевский, правда, так и не уточнил, когда это произойдет.