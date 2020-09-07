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Кличко: понад 100 тисяч студентів столиці повернулись у гуртожитки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В столиці повернулися до навчання 350 тисяч студентів, і понад 100 тисяч з них живуть у гуртожитках. Така ситуація вимагає дотримання всіх санітарних норм. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.

Кличко: понад 100 тисяч студентів столиці повернулись у гуртожитки

“Окремо хочу звернутися до керівників вищих навчальних закладів, що підпорядковуються Міносвіти, але розташовані в Києві. Студенти, а їх в 90 вишах столиці 350 тисяч повернулися до навчання. І понад 100 тисяч студентів живуть у гуртожитках”, — повідомив міський голова.

Він закликав керівників закладів і керівників гуртожитків забезпечити та контролювати дотримання всіх санітарних норм.

“Бо спалахи захворювання призведуть як до навантаження на медзаклади міста, так і до закриття гуртожитків та навчальних закладів”, — сказав Кличко.

Як повідомляв УНН, Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов раніше опублікував дайджест новин та подій, пов’язаних із COVID-19, у якому вказані правила захисту у гуртожитках.

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