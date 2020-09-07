Кличко: понад 100 тисяч студентів столиці повернулись у гуртожитки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В столиці повернулися до навчання 350 тисяч студентів, і понад 100 тисяч з них живуть у гуртожитках. Така ситуація вимагає дотримання всіх санітарних норм. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Окремо хочу звернутися до керівників вищих навчальних закладів, що підпорядковуються Міносвіти, але розташовані в Києві. Студенти, а їх в 90 вишах столиці 350 тисяч повернулися до навчання. І понад 100 тисяч студентів живуть у гуртожитках”, — повідомив міський голова.
Він закликав керівників закладів і керівників гуртожитків забезпечити та контролювати дотримання всіх санітарних норм.
“Бо спалахи захворювання призведуть як до навантаження на медзаклади міста, так і до закриття гуртожитків та навчальних закладів”, — сказав Кличко.
Як повідомляв УНН, Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов раніше опублікував дайджест новин та подій, пов’язаних із COVID-19, у якому вказані правила захисту у гуртожитках.