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Немчінов оприлюднив правила захисту від COVID-19 у гуртожитках

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов опублікував дайджест новин та подій, пов’язаних із COVID-19, у якому вказані правила захисту у гуртожитках. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал міністра.

Немчінов оприлюднив правила захисту від COVID-19 у гуртожитках

“Актуальна інформація у дайджесті найважливіших новин та подій, пов'язаних із коронавірусом у нашій країні”, - написав Олег Немчінов.

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, МОЗ радить захистити себе від COVID-19 у гуртожитках і бути відповідальним студентом: обробляти руки спиртовмісними антисептиками, перебувати поза кімнатою лише у респіраторі або захисній масці, утримуватися від контакту з особами із симптомами респіраторних захворювань, самоізолюватися при появі симптомів респіраторних захворювань.

“Міністерство охорони здоров'я зауважує: проживання в гуртожитках та їх відвідування під час карантину має бути безпечним. Для цього впроваджено ряд епідеміологічних правил для мешканців, відвідувачів та адміністрації приміщень. Усі, хто перебуває в гуртожитку, зобов'язані носити захисні маски поза межами кімнати та користуватися спиртовими антисептиками на вході. Своєю чергою, адміністрація гуртожитку повинна здійснювати всі необхідні заходи для протидії поширення COVID-19”, - вказано у дайджесті.

Також зазначається, що на вході в гуртожиток мають бути інформаційні матеріали про профілактику COVID-19 і місце для обробки рук антисептиком. Окрім того, відвідувачам щоденно здійснюють температурний скринінг безконтактним методом, вони мають регулярно мити руки з милом або обробляти їх антисептиком кожні три години.

Вказано, що власники або та адміністрація мають забезпечити наявність п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками гуртожитку, а також наявність рідкого мила, антисептиків і паперових рушників у санвузлах. Також вони мають забезпечити вологе прибирання і дезінфекцію поверхонь кожні 3-4 години, а також централізований збір ЗІЗ і контроль за їх використанням поза кімнатами.

Окрім того, власники та адміністрація гуртожитку мають забезпечити медичне спостереження, доставку харчових продуктів, медикаментів, засобів гігієни та особистих речей особам, котрі перебувають у гуртожитку на самоізоляції.

Зазначається, що власники та адміністрація гуртожитку мають обмежити масові збори працівників та осіб, які проживають у гуртожитку, у закритих приміщеннях.

Нагадаємо, цього року студенти не впливають на ринок оренди житла у столиці.

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