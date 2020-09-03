Немчинов обнародовал правила защиты от COVID-19 в общежитиях

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 6140 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 65642 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 102209 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 174935 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 179408 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 386620 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 224434 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 498564 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348931 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229936 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 22260 просмотра

Зеленский об ударе по Кривому Рогу и реакции США: боятся слова "российская"

5 апреля, 12:00 • 16534 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34034 просмотра

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

14:36 • 17282 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 42631 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 139500 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 127553 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 216410 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 386646 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 498577 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 6154 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 34311 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 37338 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44969 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 74708 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Немчинов обнародовал правила защиты от COVID-19 в общежитиях

Киев • УНН

 • 14768 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов опубликовал дайджест новостей и событий, связанных с COVID-19, в котором указаны правила защиты в общежитиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал министра.

Немчинов обнародовал правила защиты от COVID-19 в общежитиях

"Актуальная информация в дайджесте важнейших новостей и событий, связанных с коронавирусом в нашей стране", - написал Олег Немчинов.

Согласно обнародованной им информации, Минздрав советует защитить себя от COVID-19 в общежитиях и быть ответственным студентом: обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками, находиться вне комнаты только в респираторе или защитной маске, воздерживаться от контакта с лицами с симптомами респираторных заболеваний, самоизолироваться при появлении симптомов респираторных заболеваний.

"Министерство здравоохранения отмечает: проживание в общежитиях и их посещения во время карантина должно быть безопасным. Для этого введен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все находящиеся в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры по противодействию распространения COVID-19", - указано в дайджесте.

Также отмечается, что на входе в общежитие должны быть информационные материалы о профилактике COVID-19 и место для обработки рук антисептиком. Кроме того, посетителям ежедневно осуществляют температурный скрининг бесконтактным методом, они должны регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком каждые 3 часа.

Указано, что собственники или и администрация должны обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития, а также наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Также они должны обеспечить влажную уборку и дезинфекцию поверхностей каждые 3-4 часа, а также централизованный сбор СИЗ и контроль за их использованием вне комнат.

Кроме того, владельцы и администрация общежития должны обеспечить медицинское наблюдение, доставку пищевых продуктов, медикаментов, средств гигиены и личных вещей лицам, находящимся в общежитии на самоизоляции.

Отмечается, что владельцы и администрация общежития должны ограничить массовые собрания работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях.

Напомним, в этом году студенты не влияют на рынок аренды жилья в столице.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,039.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,793.29