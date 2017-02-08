Київський національний музей російського мистецтва хочуть перейменувати

Відповідно до проекту рішення, Київський національний музей російського мистецтва пропонується перейменувати у Національний музей “Київська картинна галерея” (офіційна скорочена назва — Київська національна картинна галерея).

“Ми пропонуємо музею російського мистецтва повернути історичну назву. Відповідно до законодавства, питання зміни назви закладу відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно рішення про перейменування може бути прийнято без врахування думки трудового колективу. Але наш комісія зверталась до трудового колективу щодо проведення зборів з цього питання. Вони відбулися, але, на жаль, конструктивного діалогу не склалося, представники музею не озвучили конкретних пропозицій”, — зазначила голова комісії з питань культури Вікторія Муха.

Відповідне рішення також ще розглядатимуть на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв УНН, кияни закликають перейменувати станцію метро “Площа Льва Толстого” на “Героїв України”.