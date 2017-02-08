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Киевский национальный музей русского искусства хотят переименовать

Киев • УНН

 • 13573 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Сегодня, 8 февраля, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименование Киевского национального музея русского искусства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.

Киевский национальный музей русского искусства хотят переименовать

Согласно проекту решения, Киевский национальный музей русского искусства предлагается переименовать в Национальный музей "Киевская картинная галерея" (официальное сокращенное название - Киевская национальная картинная галерея).

"Мы предлагаем музею русского искусства вернуть историческое название. Согласно законодательству, вопрос изменения названия заведения относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения трудового коллектива. Но наша комиссия обращалась к трудовому коллективу о проведении собрания по этому вопросу. Оно состоялось, но, к сожалению, конструктивного диалога не получилось, представители музея не озвучили конкретных предложений", - отметила председатель комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

Соответствующее решение также еще будут рассматривать на пленарном заседании Киевсовета.

Как сообщал УНН, киевляне призывают переименовать станцию метро "Площадь Льва Толстого" на "Героев Украины".

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