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Київрада збільшила видатки на матеріальну допомогу у рамках програми "Турбота. Назустріч киянам"

Київ • УНН

 • 7758 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Київрада внесла зміни до міської цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” на 2016-2018 роки, збільшивши обсяг коштів на соціальний захист окремих категорій киян із 1549,1 млн гривень (у 2017 році) до 1752,1 млн гривень — на понад 13% більше, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

Київрада збільшила видатки на матеріальну допомогу у рамках програми "Турбота. Назустріч киянам"

Як повідомив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов, зокрема, передбачено збільшення видатків на:

— надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності;

— безоплатне поховання киян-учасників антитерористичної операції, бійців-добровольців антитерористичної операції у Києві, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України “Про поховання та похоронну справу”;

— надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах (за їхніми зверненнями);

— збільшення закупівлі засобів складного протезування;

— стаціонарне лікування киянам-учасникам антитерористичної операції; оздоровлення сімей киян-учасників антитерористичної операції та сімей військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території Києва, та сімей загиблих (померлих) киян-учасників антитерористичної операції, дітей-інвалідів, хворих на церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку, які супроводжуються руховими порушеннями із курсом реабілітації з супроводом.

“Тепер будемо відправляти на відпочинок дітей-учасників антитерористичної операції не тільки до 7 років, а у віці до 14 років, якщо дитина із сім’ї учасника АТО, або до 16 років, якщо хтось із батьків загинув у антитерористичній операції (у супроводі когось із членів родини). Також цього року заплановано у 2,5 рази збільшити кількість путівок для оздоровлення постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи”, — повідомив Юрій Крикунов.

Крім того, програму доповнено новими заходами для тих, кого обслуговує Київський міський територіальний центр соціального обслуговування та районні територіальні центри соціального обслуговування. Їхні працівники надають соціально-побутову допомогу у домашніх умовах майже 1400 особам, які прикуті до ліжка, мають IV-V групи рухомої активності та перебувають у складних життєвих обставинах. Для таких найуразливіших категорій киян передбачена компенсація на придбання продуктів першої необхідності, забезпечення комплектами постільної білизни та надання інших пільг відповідно до законодавства.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що цього року місто збільшить фінансування цільової програми “Турбота. Назустріч киянам” майже на 200 мільйонів гривень.

“Таким чином загальна сума фінансування цієї соціально важливої програми в 2018 році складатиме 1 мільярд 750 мільйонів гривень”, — зазначив міський голова.

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