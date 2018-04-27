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Киевсовет увеличил расходы на материальную помощь в рамках программы &quot;Забота. Навстречу киевлянам&quot;

Киев • УНН

 • 7758 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Киевсовет внес изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам "на 2016-2018 годы, увеличив объем средств на социальную защиту отдельных категорий киевлян с 1549100000 гривен (в 2017 году) до 1752100000 гривен - на более 13% больше, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .

Киевсовет увеличил расходы на материальную помощь в рамках программы &quot;Забота. Навстречу киевлянам&quot;

Как сообщил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, в частности, предусмотрено увеличение расходов на:

- оказание материальной помощи участникам антитеррористической операции, членам семей погибших участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства;

- бесплатное захоронение киевлян-участников антитеррористической операции, бойцов-добровольцев антитеррористической операции в Киеве, на которых не распространяется действие статьи 14 Закона Украины "О погребении и похоронном деле»;

- предоставление единовременной материальной помощи малообеспеченным киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах (по их обращениям)

- увеличение закупки средств сложного протезирования;

- стационарное лечение киевлянам-участникам антитеррористической операции; оздоровления семей киевлян-участников антитеррористической операции и семей военнослужащих воинских частей, дислоцирующихся на территории Киева, и семей погибших (умерших) киевлян-участников антитеррористической операции, детей-инвалидов, больных церебральным параличом и другие органические поражения головного мозга, сопровождающиеся двигательными нарушениями с курсом реабилитации с сопровождением.

"Теперь будем отправлять на отдых детей-участников антитеррористической операции не только до 7 лет, а в возрасте до 14 лет, если ребенок из семьи участника АТО, или до 16 лет, если один из родителей погиб в антитеррористической операции (в сопровождении кого-то из членов семьи). Также в этом году запланировано в 2,5 раза увеличить количество путевок для оздоровления пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы ", - сообщил Юрий Крикунов.

Кроме того, программу дополнен новыми мерами для тех, кого обслуживает Киевский городской территориальный центр социального обслуживания и районные территориальные центры социального обслуживания. Их работники оказывают социально-бытовую помощь в домашних условиях почти 1400 лицам, прикованы к постели, имеют IV-V группы двигательной активности и находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Для таких уязвимых категорий киевлян предусмотрена компенсация на приобретение продуктов первой необходимости, обеспечение комплектами постельного белья и предоставление других льгот в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что в этом году город увеличит финансирование целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам "почти на 200 000 000 гривен.

"Таким образом, общая сумма финансирования этой социально важной программы в 2018 году составит 1000000000 750000000 гривен", - отметил городской голова.

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