"Київавтодор" закликав КМДА відкрити підземний перехід біля ЦУМу

КИЇВ. 5 грудня. УНН. “Київавтодор” звернувся до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно опрацювати питання щодо завершення ремонту підземного пішохідного переходу та найшвидшого введення його в експлуатацію. Про це у відповідь на запит УНН відповіли в КК “Київавтодор”.