"Київавтодор" закликав КМДА відкрити підземний перехід біля ЦУМу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. “Київавтодор” звернувся до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА спільно опрацювати питання щодо завершення ремонту підземного пішохідного переходу та найшвидшого введення його в експлуатацію. Про це у відповідь на запит УНН відповіли в КК “Київавтодор”.
“Направлення пішохідного потоку по наземному пішохідному переходу через восьмисмугову магістральну вулицю замість підземного пішохідного переходу критично знизить рівень безпеки руху пішоходів та призведе до додаткових затримок транспортного потоку. Враховуючи викладене, комунальна корпорація „Київавтодор“ звернулась до Департаменту транспортної інфраструктури і Департаменту економіки та інвестицій спільно опрацювати питання щодо завершення робіт з ремонту підземного пішохідного переходу у складі робіт з реконструкції будівлі ЦУМу та найшвидшого введення підземного переходу в експлуатацію”, — йдеться у відповіді.
Зазначається, що підземний пішохідний перехід на перетині вул. Хрещатик з вул. Богдана Хмельницького у 2012 році включили до переліку об’єктів інвестування, разом зі ще 46 підземними переходами.
Вказано, що в 2015 році “Київавтодор” запропонував влаштувати в підземному пішохідному переході підйомники закритого типу, аналогічні до тих, які встановили на Бессарабській площі. Таким чином враховувались потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Також зазначається, що регульований пішохідний перехід на даній ділянці вулично-дорожньої мережі було влаштовано тимчасово, на період робіт з ремонту підземного пішохідного переходу у складі робіт з реконструкції ЦУМу.
Додамо, підземний пішохідний перехід біля ЦУМу на Хрещатику перекрили ще у 2016 році. У 2017 році УНН повідомляв, що на Хрещатику біля ЦУМу відкрили наземний перехід зі світлофором.
Нагадаємо, в КМДА заявили, що пішохідний перехід біля ЦУМу більше не відкриють, але потім повідомили, що пішохідний перехід відкриють на початку лютого.