"Киевавтодор" призвал КГГА открыть подземный переход возле ЦУМа

“Направление пешеходного потока по наземному пешеходному переходу через восьмиполосную магистральную улицу вместо подземного пешеходного перехода критически снизит уровень безопасности движения пешеходов и приведет к дополнительным задержкам транспортного потока. Учитывая изложенное, коммунальная корпорация „Киевавтодор“ обратилась в Департамент транспортной инфраструктуры и Департамента экономики и инвестиций совместно проработать вопрос о завершении работ по ремонту подземного пешеходного перехода в составе работ по реконструкции здания ЦУМа и быстрого ввода подземного перехода в эксплуатацию”, — говорится в ответе.

Отмечается, что подземный пешеходный переход на пересечении ул. Крещатик с ул. Богдана Хмельницкого в 2012 году включили в перечень объектов инвестирования, вместе с еще 46 подземными переходами.

Указано, что в 2015 году “Киевавтодор” предложил устроить в подземном пешеходном переходе подъемники закрытого типа, аналогичные тем, которые установили на Бессарабской площади. Таким образом учитывались потребности лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также отмечается, что регулируемый пешеходный переход на данном участке улично-дорожной сети было устроено временно, на период работ по ремонту подземного пешеходного перехода в составе работ по реконструкции ЦУМа.

Добавим, подземный пешеходный переход возле ЦУМа на Крещатике перекрыли еще в 2016 году. В 2017 году УНН сообщал, что на Крещатике возле ЦУМа открыли наземный переход со светофором.

Напомним, в КГГА заявили, что пешеходный переход возле ЦУМа больше не откроют, но потом сообщили, что пешеходный переход откроют в начале февраля.