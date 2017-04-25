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Наземний пішохідний перехід запрацював на Хрещатику

Наземний пішохідний перехід запрацював на Хрещатику

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. На примиканні вул.Б.Хмельницького до вул.Хрещатик запрацював тимчасовий наземний пішохідний перехід зі світлофором, передає УНН з посиланням на КМДА.

“Двоє наземних пішохідних переходів облаштовано на час реконструкції підземного є частиною інвестиційних обов’язків, які взяли на себе власники торгового центру „ЦУМ“ при його реконструкції. На цей час ми проведемо експеримент — чи вплинуть наземні переходи на рух автотранспорту, які будуть відгуки громадськості. Якщо вони будуть позитивними — буде розглянуто питання, аби залишити ці наземні переходи й надалі”, — сказав заступник голови КМДА Микола Поворозник.

На цьому перехресті змінили схему організації дорожнього руху для організації наземних пішохідних переходів. Зокрема, встановлено додатковий світлофор для автомобілів, що здійснюють поворот направо з вулиці Богдана Хмельницького на вулицю Хрещатик (раніше рух регулювався знаками); у напрямку Європейської площі до змін рух на Хрещатику через перехрестя був завжди дозволений, після змін запроваджено фазу, коли він зупиняється для пропуску пішоходів.

Також нанесено дорожню розмітку жовтого кольору (тимчасова) та розмітку острівця безпеки шириною в одну смугу руху — за рахунок того, що з двох лівих смуг руху перед перехрестям в напрямку від Бессарабської площі здійснюється лише лівий поворот на вулицю Богдана Хмельницького.

“Роботи з реконструкції переходу триватимуть понад два місяці, протягом яких ми спостерігатимемо за рухом транспорту. На частину цього терміну припаде перекриття руху Хрещатиком на час Євробачення, з 25 квітня до 18 травня, коли чимало водіїв оминатимуть це перехрестя. Однак після цього за звичного завантаження відбудуться заміри потоків і спостереження за можливими ускладненнями руху”, — зауважив директор КП “Київдорсервіс” Віктор Черній.

Як повідомляв УНН, відзавтра, з 26 квітня, рух у центрі столиці перекриють через Євробачення.

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