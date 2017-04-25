Наземный пешеходный переход заработал на Крещатике

“Два наземных пешеходных переходов, обустроенных на время реконструкции подземного, являются частью инвестиционных обязательств, которые взяли на себя владельцы торгового центра „ЦУМ“ при его реконструкции. В настоящее время мы проведем эксперимент — повлияют ли наземные переходы на движение автотранспорта, какие будут отзывы общественности. Если они будут положительными — будет рассмотрен вопрос, чтобы оставить эти наземные переходы и в дальнейшем”, — сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

На этом перекрестке изменили схему организации дорожного движения для организации наземных пешеходных переходов. В частности, установлен дополнительный светофор для автомобилей, осуществляющих поворот направо с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Крещатик (ранее движение регулировался знаками) в направлении Европейской площади к изменениям движение на Крещатике через перекресток был всегда разрешен, после изменений введен фазу, когда он останавливается для пропуска пешеходов.

Также нанесена дорожная разметка желтого цвета (временная) и разметка островка безопасности шириной в одну полосу движения — за счет того, что из двух левых полос движения перед перекрестком в направлении от Бессарабской площади осуществляется только левый поворот на улицу Богдана Хмельницкого.

“Работы по реконструкции перехода продолжаться более двух месяцев, в течение которых мы будем наблюдать за движением транспорта. На часть этого срока придется прекратить движения по Крещатику на время Евровидения, с 25 апреля по 18 мая, когда многие водители обходить этот перекресток. Однако после этого с привычного загрузки состоятся замеры потоков и наблюдение за возможными осложнениями движения”, — отметил директор КП “Киевдорсервис” Виктор Черний.

Как сообщал УНН, с завтрашнего дня, с 26 апреля, движение в центре столицы перекроют из-за Евровидения.