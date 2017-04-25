Наземный пешеходный переход заработал на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. На примыкании ул.Б.Хмельницкого до ул.Крещатик заработал временный наземный пешеходный переход со светофором, передает УНН со ссылкой на КГГА.
“Два наземных пешеходных переходов, обустроенных на время реконструкции подземного, являются частью инвестиционных обязательств, которые взяли на себя владельцы торгового центра „ЦУМ“ при его реконструкции. В настоящее время мы проведем эксперимент — повлияют ли наземные переходы на движение автотранспорта, какие будут отзывы общественности. Если они будут положительными — будет рассмотрен вопрос, чтобы оставить эти наземные переходы и в дальнейшем”, — сказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
На этом перекрестке изменили схему организации дорожного движения для организации наземных пешеходных переходов. В частности, установлен дополнительный светофор для автомобилей, осуществляющих поворот направо с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Крещатик (ранее движение регулировался знаками) в направлении Европейской площади к изменениям движение на Крещатике через перекресток был всегда разрешен, после изменений введен фазу, когда он останавливается для пропуска пешеходов.
Также нанесена дорожная разметка желтого цвета (временная) и разметка островка безопасности шириной в одну полосу движения — за счет того, что из двух левых полос движения перед перекрестком в направлении от Бессарабской площади осуществляется только левый поворот на улицу Богдана Хмельницкого.
“Работы по реконструкции перехода продолжаться более двух месяцев, в течение которых мы будем наблюдать за движением транспорта. На часть этого срока придется прекратить движения по Крещатику на время Евровидения, с 25 апреля по 18 мая, когда многие водители обходить этот перекресток. Однако после этого с привычного загрузки состоятся замеры потоков и наблюдение за возможными осложнениями движения”, — отметил директор КП “Киевдорсервис” Виктор Черний.
Как сообщал УНН, с завтрашнего дня, с 26 апреля, движение в центре столицы перекроют из-за Евровидения.