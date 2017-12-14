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Київ зупинився у заторах: найскладніша ситуація на Жилянській та Лаврській

Київ • УНН

 • 13926 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні ввечері на дорогах Києва утворилися величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps, повідомляє УНН.

Повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Шулявська”, “Політехнічний університет”, “Лук’янівська”, “Театральна” та “площа Льва Толстого”, також спостерігається сильний затор біля станції “Дружби народів”.

Особливо ускладнено рух на вулицях: Жилянській, Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, Лаврській, Іллінській.

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Також складна ситуація спостерігається в районі Бессарабської площі. Великі пробки фіксуються на бульварі Лесі Українки та бульварі Тараса Шевченка, Контрактовій площі, а також на проспекті Перемоги в напрямку центру.

“Тягучка” утворилася також на Набережно-Хрещатицькій вулиці та Гаванському мостові у напрямку шосе.

Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста, аваріями і дорожніми роботами.

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