Київ зупинився у заторах: найскладніша ситуація на Жилянській та Лаврській
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні ввечері на дорогах Києва утворилися величезні затори. Про це свідчать дані Google Maps, повідомляє УНН.
Повільно рухаються автомобілі в районі станцій метро “Шулявська”, “Політехнічний університет”, “Лук’янівська”, “Театральна” та “площа Льва Толстого”, також спостерігається сильний затор біля станції “Дружби народів”.
Особливо ускладнено рух на вулицях: Жилянській, Вадима Гетьмана, В’ячеслава Чорновола, Лаврській, Іллінській.
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Також складна ситуація спостерігається в районі Бессарабської площі. Великі пробки фіксуються на бульварі Лесі Українки та бульварі Тараса Шевченка, Контрактовій площі, а також на проспекті Перемоги в напрямку центру.
“Тягучка” утворилася також на Набережно-Хрещатицькій вулиці та Гаванському мостові у напрямку шосе.
Складна ситуація на дорогах пояснюється перекриттям руху на кількох вулицях в центрі міста, аваріями і дорожніми роботами.