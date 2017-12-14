Киев остановился в пробках: сложная ситуация на Жилянской и Лаврской

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98116 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101831 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102187 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116247 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103279 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105788 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112675 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117230 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134782 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев остановился в пробках: сложная ситуация на Жилянской и Лаврской

Киев остановился в пробках: сложная ситуация на Жилянской и Лаврской

Киев  •  УНН

 • 13926 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня вечером на дорогах Киева образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, сообщает УНН.

Медленно движутся автомобили в районе станций метро "Шулявская", "Политехнический университет", "Лукьяновская", "Театральная" и "Площадь Льва Толстого", также наблюдается сильный затор возле станции "Дружбы народов".

Особенно затруднено движение на улицах: Жилянской, Вадима Гетьмана, Вячеслава Чорновола, Лаврской, Ильинской.

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Также сложная ситуация наблюдается в районе Бессарабской площади. Большие пробки фиксируются на бульваре Леси Украинки и бульваре Тараса Шевченко, Контрактовой площади, а также на проспекте Победы в направлении центра.

"Тянучка" образовалась также на Набережно-Крещатицкой улице и Гаванском мосту в направлении шоссе.

Сложная ситуация на дорогах объясняется перекрытием движения на нескольких улицах в центре города, авариями и дорожными работами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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