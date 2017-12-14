Киев остановился в пробках: сложная ситуация на Жилянской и Лаврской
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня вечером на дорогах Киева образовались огромные пробки. Об этом свидетельствуют данные Google Maps, сообщает УНН.
Медленно движутся автомобили в районе станций метро "Шулявская", "Политехнический университет", "Лукьяновская", "Театральная" и "Площадь Льва Толстого", также наблюдается сильный затор возле станции "Дружбы народов".
Особенно затруднено движение на улицах: Жилянской, Вадима Гетьмана, Вячеслава Чорновола, Лаврской, Ильинской.
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Также сложная ситуация наблюдается в районе Бессарабской площади. Большие пробки фиксируются на бульваре Леси Украинки и бульваре Тараса Шевченко, Контрактовой площади, а также на проспекте Победы в направлении центра.
"Тянучка" образовалась также на Набережно-Крещатицкой улице и Гаванском мосту в направлении шоссе.
Сложная ситуация на дорогах объясняется перекрытием движения на нескольких улицах в центре города, авариями и дорожными работами.