Київ зранку скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах бульвар Тараса Шевченка, бульвар Дружби Народів, проспект Валерія Лобановського, вулиця Миколи Гринченка та вулиця Велика Васильківська.
Рух ускладнено на вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Дегтярівській та вулиці Щусєва.
Окрім того, ускладнено рух на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській та Набережному шосе.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, у Києві горів ринок на Троєщині.