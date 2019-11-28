Киев утром сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках бульвар Тараса Шевченко, бульвар Дружбы Народов, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко и улица Большая Васильковская.
Движение затруднено на улице Юрия Ильенко, улице Дегтяревской и улице Щусева.
Кроме того, затруднено движение на проспекте Степана Бандеры, улицы Богатырской и Набережном шоссе.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, в Киеве горел рынок на Троещине.