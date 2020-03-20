Київ виділив 260 млн грн з резервного фонду на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На боротьбу з розповсюдженням коронавірусу Київ виділив 260 мільйонів гривень з резервного фонду міського бюджету. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
Очільник столиці підкреслив, що місто закуповує апарати для штучної вентиляції легень і сьогодні їх кількість - понад 300 одиниць. Також Київ закупив дві експрес-лабораторії, що дають більш достовірний результат та можливість здійснити діагностику за допомогою забору слини. Результат тесту можна отримати за 40 хвилин, його достовірність - 97-99 відсотків.
Нагадаємо, через оголошений карантин економічні втрати столиці сягатимуть 1,5 мільярда гривень. Про це раніше повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Так, чиновник зазначив, що сума у 1,5 мільярда гривень економічних втрат Києва — це лише попередня цифра, насправді реальнішу суму місто буде точно знати після завершення карантину.