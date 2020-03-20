Киев выделил 260 млн грн из резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На борьбу с распространением коронавируса Киев выделил 260 млн гривен из резервного фонда городского бюджета. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
Глава столицы подчеркнул, что город закупает аппараты для искусственной вентиляции легких и сегодня их количество - более 300 единиц. Также Киев закупил две экспресс-лаборатории, которые дают более достоверный результат и возможность осуществить диагностику с помощью забора слюны. Результат теста можно получить за 40 минут, его достоверность - 97-99 процентов.
Напомним, из-за объявленного карантина экономические потери столицы будут достигать 1,5 миллиарда гривен. Об этом ранее сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Так, чиновник отметил, что сумма в 1,5 миллиарда гривен экономических потерь Киева - это лишь предварительная цифра, на самом деле реальную сумму город будет точно знать после завершения карантина.