Через карантин Київ втратить 1,5 мільярда гривень доходу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Через оголошений карантин економічні втрати столиці сягатимуть 1,5 мільярда гривень. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.
Так, чиновник зазначив, що сума у 1,5 мільярда гривень економічних втрат Києва — це лише попередня цифра, насправді реальнішу суму місто буде точно знати після завершення карантину.
“Ми не дорахуємося прямими втратами до бюджету мінімум 1,5 мільярда гривень. Це — прямі доходи. Непрямих буде більше” — сказав Поворозник.
Він, водночас, додав, що суму втрати непрямих доходів до міського бюджету наразі прорахувати неможливо.
Нагадаємо, у зв’язку з оголошенням карантину, в столиці діє заборона на роботу торгових центрів, кафе, ресторанів, кінотеатрів, метро. Водночас з 18 березня без спеціальної захисної маски кияни не зможуть скористатися наземним громадським транспортом.