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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98740 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102959 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105034 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104083 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112585 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105161 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106622 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131548 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

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Из-за карантина Киев потеряет 1,5 миллиарда гривен дохода

Из-за карантина Киев потеряет 1,5 миллиарда гривен дохода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за объявленого карантина экономические потери столицы будут достигать 1,5 миллиарда гривен. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

Так, чиновник отметил, что сумма в 1,5 миллиарда гривен экономических потерь Киева - это лишь предварительная цифра, на самом деле реальную сумму город будет точно знать после завершения карантина.

"Мы не досчитаемся прямыми потерями в бюджет минимум 1,5 миллиарда гривен. Это - прямые доходы. Косвенных будет больше", - сказал Поворозник.

Он одновременно добавил, что сумму потери косвенных доходов в городской бюджет пока просчитать невозможно.

Напомним, в связи с объявлением карантина, в столице действует запрет на работу торговых центров, кафе, ресторанов, кинотеатров, метро. В то же время с 18 марта без специальной защитной маски киевляне не смогут воспользоваться наземным общественным транспортом.

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