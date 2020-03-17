Из-за карантина Киев потеряет 1,5 миллиарда гривен дохода
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Из-за объявленого карантина экономические потери столицы будут достигать 1,5 миллиарда гривен. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
Так, чиновник отметил, что сумма в 1,5 миллиарда гривен экономических потерь Киева - это лишь предварительная цифра, на самом деле реальную сумму город будет точно знать после завершения карантина.
"Мы не досчитаемся прямыми потерями в бюджет минимум 1,5 миллиарда гривен. Это - прямые доходы. Косвенных будет больше", - сказал Поворозник.
Он одновременно добавил, что сумму потери косвенных доходов в городской бюджет пока просчитать невозможно.
Напомним, в связи с объявлением карантина, в столице действует запрет на работу торговых центров, кафе, ресторанов, кинотеатров, метро. В то же время с 18 марта без специальной защитной маски киевляне не смогут воспользоваться наземным общественным транспортом.