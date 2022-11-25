Київ: у 50% осель аварійно відключають світло, воду повернули повністю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві 50% житлового фонду - у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено повністю. Про це та наданні інших послуг на ранок 25 листопада повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
Деталі
За даними КМВА, ситуація наступна:
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- Електропостачання. 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення світла.
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- Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації.
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- Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
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- Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.
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Доповнення
Після ракетних ударів 23 листопада у Києві на вечір 24 листопада частково відновили електропостачання, однак діють екстрені відключення світла.