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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26843 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Київ: у 50% осель аварійно відключають світло, воду повернули повністю

Київ: у 50% осель аварійно відключають світло, воду повернули повністю

Київ • УНН

 • 807507 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві 50% житлового фонду - у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено повністю. Про це та наданні інших послуг на ранок 25 листопада повідомили у Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Деталі

За даними КМВА, ситуація наступна:

  • Електропостачання. 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення світла.
  • Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені. Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації.
  • Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
  • Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується – зв'язок з’явиться в усіх районах Києва.

Доповнення

Після ракетних ударів 23 листопада у Києві на вечір 24 листопада частково відновили електропостачання, однак діють екстрені відключення світла.

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