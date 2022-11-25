Киев: в 50% домов аварийно отключают свет, воду вернули полностью

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве 50% жилищного фонда – в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение восстановлено полностью. Об этом и предоставлении других услуг на утро 25 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.