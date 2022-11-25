Киев: в 50% домов аварийно отключают свет, воду вернули полностью
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киеве 50% жилищного фонда – в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение восстановлено полностью. Об этом и предоставлении других услуг на утро 25 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
Детали
По данным КГВА, ситуация следующая:
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- Электроснабжение. 50% жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения света.
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- Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидается стабилизация ситуации.
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- Теплоснабжение в городе восстанавливается. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.
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- Мобильная связь. Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется – связь появится во всех районах Киева.
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Дополнение
После ракетных ударов 23 ноября в Киеве на вечер 24 ноября частично возобновили электроснабжение, однако действовали экстренные отключения света.