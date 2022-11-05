Київ та сім областей перевели з погодинних відключень світла на аварійні

Цитата

"Сьогодні, 5 листопада, зранку країна споживає електроенергії більше, ніж у робочі дні - четвер та п’ятницю. Через це, на жаль, графіків погодинних відключень для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо", - вказали в Укренерго.

"Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень в цих областях тимчасово припинено", - додали у компанії.

Українців закликали "не полишати звички свідомо ставитись до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання".

Раніше

До цього Укренерго повідомляло, що 5 листопада застосовуватимуться погодинні обмеження електропостачання у Києві та 7 областях.