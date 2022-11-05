Киев и семь областей перевели с почасовых отключений света на аварийные
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киеве и семи областях, из-за больших объемов потребления электроэнергии в Украине, ввели аварийные отключения электроэнергии, отменив почасовые, сообщает Укрэнерго, пишет УНН.
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"Сегодня, 5 ноября, утром страна потребляет электроэнергии больше, чем в рабочие дни - четверг и пятницу. Поэтому, к сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно", - указали в Укрэнерго.
"Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден предоставить операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", - добавили в компании.
Украинцев призвали "не оставлять привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления".
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До этого Укрэнерго сообщало, что 5 ноября будут применяться почасовые ограничения электроснабжения в Киеве и 7 областях.