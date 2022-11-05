Відключення світла сьогодні торкнуться Києва та семи областей - Укренерго

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"Сьогодні, 5 листопада, з 6 години ранку диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання в форматі ГПВ для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях", - повідомили у компанії.

Деталі

В Укренерго нагадали, що графіки погодинних відключень (ГПВ) передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області. Графіки відключення саме в цьому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Доповнення

В Укренерго пояснили, чому світло виключають не за графіком.