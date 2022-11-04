В Укренерго пояснили, чому світло виключають не за графіком

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У компанії пояснили, чому місцеві обленерго повідомляють про застосування аварійних відключень (ГАВ), в той час, як в Укренерго повідомляє про застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). "Річ у тому, що ГПВ і ГАВ - заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного", - вказали у компанії.

Як пояснили в Укренерго, погодинні відключення діють до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для уникнення додаткових аварій він ухвалює рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень на території області.

А коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість аварійних відключень продовжують діяти погодинні.

"Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено", - пояснили в Укренерго.

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