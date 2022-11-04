В Укрэнерго объяснили, почему свет выключают не по графику

Детали

В компании объяснили, почему местные облэнерго сообщают о применении аварийных отключений (ГАО), в то время как в Укрэнерго сообщает о применении графиков почасовых отключений (ГПО). "Дело в том, что ГПО и ГАО – меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга", – указали в компании.

Как пояснили в Укрэнерго, почасовые отключения действуют до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии. Во избежание дополнительных аварий он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений на территории области.

А когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо аварийных отключений продолжают действовать почасовые.

"Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длиться дольше заявленного", - пояснили в Укрэнерго.

Напомним

Объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября.

hоссия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.