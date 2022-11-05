Отключения света сегодня коснутся Киева и семи областей - Укрэнерго

Цитата

"Сегодня, 5 ноября, с 6 часов утра диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях ", – сообщили в компании.

Детали

В Укрэнерго напомнили, что графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по расписанию, составленному операторами распределительных сетей для каждой области. Графики отключения именно в этом формате должны быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее.

Дополнение

В Укрэнерго объяснили, почему свет выключают не по графику.