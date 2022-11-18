Київ та область перевели на екстрені відключення світла - без графіків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Київ та Київську область перевели на екстрені відключення електроенергії - без дотримання оприлюднених раніше графіків, повідомляє місцева влада на компанія-постачальник послуги, пише УНН.
Деталі
"За розпорядженням НЕК «Укренерго», у Києві 18 листопада відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - вказали у КМДА.
І додали, що під час відключення світла електросирени не працюють.
Про екстрені відключення світла у Києві та на Київщині повідомили і у ДТЕК, що надає послугу у регіоні.
"В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - йдеться зокрема на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Доповнення
Укренерго вранці повідомляло, що по всій Україні ввели графіки погодинних відключень, однак додатково можуть застосувати й аварійні.