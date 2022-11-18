Киев и область перевели на экстренные отключения света - без графиков

Детали

"По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Киеве 18 ноября проходят экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - указали в КГГА.

И добавили, что при отключении света электросирены не работают.

Об экстренных отключения света в Киеве и Киевской области сообщили и в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока неактуальны", - говорится, в частности, на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Дополнение

Укрэнерго утром сообщало, что по всей Украине ввели графики почасовых отключений, однако дополнительно могут применить и аварийные.