Киев и область перевели на экстренные отключения света - без графиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Киев и Киевскую область перевели на экстренные отключения электроэнергии - без соблюдения обнародованных ранее графиков, сообщают местные власти на компания-поставщик услуги, пишет УНН.
Детали
"По распоряжению НЭК «Укрэнерго», в Киеве 18 ноября проходят экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - указали в КГГА.
И добавили, что при отключении света электросирены не работают.
Об экстренных отключения света в Киеве и Киевской области сообщили и в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока неактуальны", - говорится, в частности, на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.
Дополнение
Укрэнерго утром сообщало, что по всей Украине ввели графики почасовых отключений, однако дополнительно могут применить и аварийные.