Сьогодні в Україні ввели погодинні відключення світла

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"Сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних (планових – ред.) відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада.

"Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах", – додали в Укренерго.

Нагадаємо

17 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що нові атаки росії на енергосистему України можуть спричинити відключення світла на кілька днів.