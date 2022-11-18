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Сьогодні в Україні ввели погодинні відключення світла

Сьогодні в Україні ввели погодинні відключення світла

Київ • УНН

 • 807784 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН Сьогодні по всій Україні ввели графіки погодинних відключень, однак додатково можуть застосувати й аварійні. Про це у Facebook повідомило Укренерго, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних (планових – ред.) відключень. Можливе введення додатково аварійних відключень", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада.

"Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі. Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах", – додали в Укренерго.

Нагадаємо

17 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що нові атаки росії на енергосистему України можуть спричинити відключення світла на кілька днів.

Українські Національні Новини

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