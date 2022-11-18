Сегодня в Украине ввели почасовые отключения света

Детали

"Сегодня, 18 ноября, по всей Украине в течение суток применяются графики почасовых (плановых – ред.) отключений. Возможно введение дополнительно аварийных отключений", – говорится в сообщении.

Как отметили, из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября.

"Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме. Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам", – добавили в Укрэнерго.

Напомним

17 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что новые атаки россии на энергосистему Украины могут повлечь за собой отключение света на несколько дней.