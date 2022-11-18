Сегодня в Украине ввели почасовые отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сегодня по всей Украине ввели графики почасовых отключений, однако дополнительно могут применить и аварийные. Об этом в Facebook сообщило Укрэнерго, передает УНН.
Детали
"Сегодня, 18 ноября, по всей Украине в течение суток применяются графики почасовых (плановых – ред.) отключений. Возможно введение дополнительно аварийных отключений", – говорится в сообщении.
Как отметили, из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября.
"Это усложняет и без того непростую ситуацию в энергосистеме. Энергетики вынуждены применить ограничения. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам", – добавили в Укрэнерго.
Напомним
17 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что новые атаки россии на энергосистему Украины могут повлечь за собой отключение света на несколько дней.