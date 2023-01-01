Київ: рух поїздів “червоною” лінією метро здійснюється від “Академмістечка” до “Арсенальної”

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Зазначається, що рух поїздів “червоною” лінією метро здійснюється від “Академмістечка” до “Арсенальної”.

На коліях відкритої ділянки виявлені сторонні предмети, схожі, за попередньою інформацією, на уламки ракети. Працює вибухотехнічна служба.

Про відновлення руху “червоною” лінією буде повідомлено додатково, наголошує КМДА.

Нагадаємо

Міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вибухи в столиці та роботу ППО.