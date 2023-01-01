Киев: движение поездов "красной" линией метро осуществляется от "Академгородка" до "Арсенальной"

Детали

Отмечается, что движение поездов “по красной” линии метро осуществляется от “Академгородка” до “Арсенальной”.

На путях открытого участка обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. Работает взрывотехническая служба.

О возобновлении движения “красной” линией будет сообщено дополнительно, отмечает КГГА.

Напомним

Городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО.