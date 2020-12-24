Київ отримав бюджет на 2021 рік: основні статті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Депутати Київради схвалили бюджет столиці на 2021 рік. Таке рішення підтримали 74 депутати. Також Київрада ухвалила Програму економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – близько 57,8 млрд.
Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист.
Основним напрямком фінансування є сфера освіти - на неї виділили 24,7 млрд грн. Це - 43% від усіх видатків міського бюджету.
На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15 % бюджету міста.
На охорону здоров’я - майже 6,2 млрд грн, соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, будівництво – 235,2 млн грн.
Нагадаємо, Верховній Раді 15 грудня, після кількох засідань профільного комітету, вдалося уникнути "бюджетної ночі" і ухвалити законопроект про Державний бюджет на 2021 рік - 289 голосами - лише частини "монобільшості" та представників інших політсил і позафракційних.