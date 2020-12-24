Киев получил бюджет на 2021 год: основные статьи

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту.

Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 24,7 млрд грн. Это - 43% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города.

На здравоохранение - почти 6,2 млрд грн, социальная защита - 5,1 млрд грн, ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт - почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга - 415,5 млн грн, строительство - 235,2 млн грн.

Напомним, Верховной Раде 15 декабря, после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 - 289 голосами - лишь части "монобольшинства" и представителей других политсил и внефракционных.