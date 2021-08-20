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Київ готується до локдауну та розпочав реєстрацію на отримання спецперепусток у транспорт

Київ готується до локдауну та розпочав реєстрацію на отримання спецперепусток у транспорт

Київ • УНН

 • 37655 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Київська міська державна адміністрація (КМДА) готується до посилення карантинних обмежень вже цієї осені, та продовжує працювати над процедурою оформлення спецперепусток у транспорт на випадок жорсткого локдауну. Про це УНН повідомили у КМДА.

Цитата

“Підприємства столиці активно реєструються в системі, подано понад три тисячі заявок. Нині місто опрацьовує механізм, як зможуть користуватися громадським транспортом пільгові категорії, які їздять за посвідченнями. А також кияни, які потребують медичних процедур і соціальні працівники, які доглядають за хворими. Принципово важливо подбати про ці вразливі категорії людей вже зараз”, — зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Деталі

Зазначається, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку. Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину.

У КМДА наголосили, що якщо підприємство не отримало позитивного рішення, його керівник може повторно подати заявку та більш детально обґрунтувати приналежність до об’єкту критичної інфраструктури міста.

“Акцентую увагу, що рішення про надання спецперепусток буде ухвалюватися лише після запровадження у столиці суворих карантинних обмежень. На даний час таких передумов немає”, — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо

На початку вересня у КМДА анонсували про розробку електронної форми подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень.

Також повідомлялося, про розробку алгоритму впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

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