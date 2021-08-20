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Киев готовится к локдауну и начал регистрацию на получение спецпропусков в транспорт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовится к усилению карантина уже этой осенью, и продолжает работать над процедурой оформления спецпропусков в транспорт на случай жесткого локдауна. Об этом УНН сообщили в КГГА.

Цитата

“Предприятия столицы активно регистрируются в системе, подано более трех тысяч заявок. Сейчас город разрабатывает механизм, как смогут пользоваться общественным транспортом льготные категории, которые ездят по удостоверениям. А также киевляне, которые нуждаются в медицинских процедурах и социальные работники, которые ухаживают за больными. Принципиально важно позаботиться об этих уязвимых категориях людей уже сейчас”, — отметил первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Детали

Отмечается, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку. Для получения положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина.

В КГГА отметили, что если предприятие не получило положительного решения, его руководитель может повторно подать заявку и более подробно обосновать принадлежность к объекту критической инфраструктуры города.

“Акцентирую внимание, что решение о предоставлении спецпропусков будет приниматься только после введения в столице сурового карантина. В настоящее время таких предпосылок нету”, — подчеркнул Кулеба.

Напомним

В начале сентября в КГГА анонсировали о разработке электронной формы подачи заявок для получения спецпропусков для пользования общественным транспортом в случае усиления карантинных ограничений.

Также сообщалось о разработке алгоритма внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.

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