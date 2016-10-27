Киянин проведе 7 років у тюрмі за побиття матері

Встановлено, що чоловік у коридорі житлового будинку у Святошинському районі зловмисник зі своєю знайомою курив наркотики. Через деякий час до них вийшла його матір і між ними почався конфлікт. У результаті сутички чоловік повалив жінку ударами в обличчя на бетон, а потім почав бити ногами. Потерпілу госпіталізували, згодом жінка померла внаслідок хвороби, яка не пов’язана із нанесеними тілесними ушкодженнями.

Окрім того, зловмисник, не маючи постійної роботи та засобів для існування, скоїв крадіжку з чужого житла, залізши на балкон квартири на другому поверсі.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, засуджено до семи років позбавлення волі.