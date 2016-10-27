Киевлянин проведет 7 лет в тюрьме за избиение матери

Установлено, что в коридоре жилого дома в Святошинском районе злоумышленник со своей знакомой употреблял наркотики. Через некоторое время к ним вышла его мать и между ними начался конфликт. В результате мужчина повалил женщину ударами в лицо на бетон, а потом начал бить ногами. Пострадавшую госпитализировали, впоследствии женщина умерла в результате болезни, которая не связана с нанесенными телесными повреждениями.

Кроме того, злоумышленник, не имея постоянной работы и средств к существованию, совершил кражу из чужого жилья, забравшись на балкон квартиры на втором этаже.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, приговорили к семи годам лишения свободы.