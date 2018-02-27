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Кияни обурюються: на ярмарках торгують "домашнім" сиром з йоду і "пальми"

Кияни обурюються: на ярмарках торгують "домашнім" сиром з йоду і "пальми"

Київ • УНН

 • 15484 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. На районному ярмарку в Києві продавали "домашній" сир, в складі якого був йод і пальмова олія. Про це в співтоваристві "Сусіди. Голосіївський район" у соцмережі Facebook повідомила жителька столиці Анна Євлашевська, передає УНН.

За її словами, продавець сиру переконувала, що він зроблений з домашнього молока.

"Багато людей ходять на ярмарки, ось і я не стала винятком. Проходячи повз сир за 50 і 40 гривень, мені стало цікаво, яка якість цього "домашнього сиру". На моє запитання, з чого він був зроблений, продавець посміхнулася і сказала: "Як з чого? З натурального молока". Я купила і вирішила провести експеримент. Результат у фото. Що означає синій колір? У цей сир був доданий йод, у результаті там є крохмаль. А в чашці з гарячою водою плаває пальмовий жир, запах з чашки просто жахливий. пишу цей пост для тих, хто економить і купує "домашній сир", таким чином може заробити собі купу болячок, в тому числі і рак", - написала вона.

Інші користувачі Facebook, коментуючи повідомлення Анни, відзначили, що теж неодноразово зіштовхувалися з поганою якістю молочної продукції зі столичних ринків.

"Ні для кого не секрет, що ярмарковий сир, так званий фермерський, намішаний з усім, чим хочеш. А що ви хотіли за 40-50 грн?" - написала Міла Жукова.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, "молочка" в Україні піддається підробці частіше за інші продукти харчування.

Як правило, тваринні жири у маслі і сирах замінюють пальмовою олією, імпорт якої в Україну за останні кілька років досяг рекордних обсягів.

"По факту, дворазове збільшення кількості пальмової олії на українському ринку щонайменше свідчить про значне погіршення якості молочної та кондитерської продукції. Також, таке стрімке зростання показників імпорту "пальми" я вважаю і наслідком дії мораторію на перевірки. Тому сукупність таких чинників, як відсутність контролю, зростання курсу долара і бідність споживача "спонукають" виробника шукати шляхи здешевлення готової продукції", - пояснює депутат Сергій Тригубенко.

Додамо, що в парламент внесено законопроект, яким пропонується заборонити використання пальмової олії в молочній продукції. Профільним комітетом Ради він рекомендований до прийняття в першому читанні. Експерти, тим часом, пояснюють, що в Україні і так діє заборона на додавання "пальми" в молочні товари, проте вона повсюдно порушується виробниками.

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