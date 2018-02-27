Киевляне возмущаются: на ярмарках торгуют "домашним" творогом из йода и "пальмы"

По ее словам, продавец творога убеждала, что он сделан из домашнего молока.

"Многие ходят на ярмарки, вот и я не стала исключением. Проходя мимо творога за 50 и 40 гривен, мне стало интересно, какое качество этого "домашнего творога". На мой вопрос, из чего он был сделан, продавец улыбнулась и сказала: "Как из чего? Из натурального молока". Я купила и решила провести эксперимент. Результат в фото. Что означает синий цвет? В этот творог был добавлен йод, в результате там есть крахмал. А в чашке с горячей водой плавает пальмовый жир, запах из чашки просто ужасный. Пишу этот пост для тех, кто экономит и покупает "домашний творог", таким образом может заработать себе кучу болячек, в том числе и рак", - написала она.

Другие пользователи Facebook, комментируя пост Анны, отметили, что тоже не единожды сталкивались с плохим качеством молочной продукции со столичных рынков.

"Ни для кого не секрет, что ярмарочный творог, так называемый фермерский, намешан со всем, чем хочешь. А что вы хотели за 40-50 грн?" - написала Мила Жукова.

Напомним, как сообщал УНН, "молочка" в Украине подвергается подделке чаще других продуктов питания.

Как правило, животные жиры в масле и сырах заменяют пальмовым маслом, импорт которого в Украину за последние несколько лет достиг рекордных объемов.

"По факту, двукратное увеличение количества пальмового масла на украинском рынке, по меньшей мере, свидетельствует о значительном ухудшении качества молочной и кондитерской продукции. Также, такой стремительный рост показателей импорта "пальмы" я считаю и следствием действия моратория на проверки. Потому совокупность таких факторов, как отсутствие контроля, рост курса доллара и бедность потребителя "побуждают" производителя искать пути удешевления готовой продукции", - поясняет депутат Сергей Тригубенко.

Добавим, что в парламент внесен законопроект, которым предлагается запретить использование пальмового масла в молочной продукции. Профильным комитетом Рады он рекомендован к принятию в первом чтении. Эксперты, тем временем, поясняют, что в Украине и так действует запрет на добавление "пальмы" в молочные товары, однако он повсеместно нарушается производителями.