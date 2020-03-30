Китайський лікар розкрив секрет захисту від коронавіруса

"Купуйте імбир, додайте його в чай ​​і пийте. Це дуже добре допомагає. Можна також зробити відвар з імбиру, і пити його два рази в день. Це точно допоможе вам як вилікуватися, так і не хворіти потім", - сказав він.

Лікар також розповів про необхідність самоізолюватися на період активного поширення вірусу.

"Обмежте походи за покупками. Краще також обмежити поїздки в метро - там багато народу. Якщо обов'язково потрібно щось купити - можна звичайно сходити в магазин. Але якщо, як то кажуть, терпить, краще все ж залишитися вдома.

А в цілому - важливо постійно мити руки і залишатися в піднесеному настрої. Знаю, що зараз багато людей сильно переживають, бояться. Моя порада: розслабтеся і заспокойтеся. Мийте руки і носіть захисну маску, коли виходите на вулицю. Це дуже важливо", - розповів він.

Нагадаємо, як писав УНН, в боротьбі з коронавірусом українці довірилися імбиру, лимону і часнику.