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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62058 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72906 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86349 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84527 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103548 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86389 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102738 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130934 просмотра

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Китайский врач раскрыл секрет защиты от коронавируса

Китайский врач раскрыл секрет защиты от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 52968 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Эффективным средством в борьбе с коронавирусом является имбирь. Об этом заявил китайский врач Лю Хуншен, передает УНН со ссылкой на news-fast.com

"Покупайте имбирь, добавьте его в чай ​​и пейте. Это очень хорошо помогает. Можно сделать отвар из имбиря, и пить его два раза в день. Это точно поможет вам как вылечиться, так и не болеть потом", - сказал он.

Врач также рассказал о необходимости самоизолироваться на период активного распространения вируса.

"Ограничьте походы за покупками. Лучше также ограничить поездки в метро - там много народа. Если обязательно нужно что-то купить - можно конечно сходить в магазин. Но если, как говорится, терпит, лучше все же остаться дома.

А в целом - важно постоянно мыть руки и оставаться в приподнятом настроении. Знаю, что сейчас многие сильно переживают, боятся. Мой совет: расслабьтесь и успокойтесь. Мойте руки и носите защитную маску, когда выходите на улицу. Это очень важно", - рассказал он.

Напомним, как писал УНН, в борьбе с коронавирусом украинцы доверились имбирю, лимону и чесноку.

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