Китайский врач раскрыл секрет защиты от коронавируса

"Покупайте имбирь, добавьте его в чай ​​и пейте. Это очень хорошо помогает. Можно сделать отвар из имбиря, и пить его два раза в день. Это точно поможет вам как вылечиться, так и не болеть потом", - сказал он.

Врач также рассказал о необходимости самоизолироваться на период активного распространения вируса.

"Ограничьте походы за покупками. Лучше также ограничить поездки в метро - там много народа. Если обязательно нужно что-то купить - можно конечно сходить в магазин. Но если, как говорится, терпит, лучше все же остаться дома.

А в целом - важно постоянно мыть руки и оставаться в приподнятом настроении. Знаю, что сейчас многие сильно переживают, боятся. Мой совет: расслабьтесь и успокойтесь. Мойте руки и носите защитную маску, когда выходите на улицу. Это очень важно", - рассказал он.

Напомним, как писал УНН, в борьбе с коронавирусом украинцы доверились имбирю, лимону и чесноку.