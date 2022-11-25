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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26771 перегляди

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Китайське "місто iPhone" заблоковано після жорстоких протестів

Китайське "місто iPhone" заблоковано після жорстоких протестів

Київ • УНН

 • 2711682 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У п'ятницю шість мільйонів людей було заблоковано у китайському місті, де знаходиться найбільша у світі фабрика iPhone, після зіткнень між поліцією та робітниками, розлюченими через заробітну плату, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Влада наказала жителям восьми районів у Чженчжоу в центральній провінції Хенань не залишати цей район протягом наступних п'яти днів, зводячи бар'єри навколо багатоквартирних будинків "високого ризику" та встановлюючи контрольно-пропускні пункти для обмеження поїздок.

У місті зафіксовано лише кілька випадків зараження коронавірусом.

Обмеження відбулися за протестами сотень співробітників щодо умов та оплати на величезному заводі iPhone Foxconn на околиці міста.

Заворушення в Чженчжоу відбуваються на тлі зростання громадського невдоволення непримиренним підходом уряду до Covid, який змушує місцеву владу вводити виснажливі блокування, обмеження на поїздки та масове тестування.

Додамо

Щоденне кількість випадків коронавірусу в Китаї у п'ятницю склала 33 000 осіб, що є рекордом для країни з населенням 1,4 мільярда людей.

У південно-східному виробничому центрі Гуанчжоу мільйонам людей наказали не залишати свої будинки без негативного тесту на вірус.

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