Китайське "місто iPhone" заблоковано після жорстоких протестів

Деталі

Влада наказала жителям восьми районів у Чженчжоу в центральній провінції Хенань не залишати цей район протягом наступних п'яти днів, зводячи бар'єри навколо багатоквартирних будинків "високого ризику" та встановлюючи контрольно-пропускні пункти для обмеження поїздок.

У місті зафіксовано лише кілька випадків зараження коронавірусом.

Обмеження відбулися за протестами сотень співробітників щодо умов та оплати на величезному заводі iPhone Foxconn на околиці міста.

Заворушення в Чженчжоу відбуваються на тлі зростання громадського невдоволення непримиренним підходом уряду до Covid, який змушує місцеву владу вводити виснажливі блокування, обмеження на поїздки та масове тестування.

Додамо

Щоденне кількість випадків коронавірусу в Китаї у п'ятницю склала 33 000 осіб, що є рекордом для країни з населенням 1,4 мільярда людей.

У південно-східному виробничому центрі Гуанчжоу мільйонам людей наказали не залишати свої будинки без негативного тесту на вірус.