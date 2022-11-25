Китайский "город iPhone" заблокирован после жестоких протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В пятницу шесть миллионов человек были заблокированы в китайском городе, где находится крупнейшая в мире фабрика iPhone, после столкновений между полицией и рабочими, разъяренными из-за заработной платы, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Власти приказали жителям восьми районов в Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань не покидать этот район в течение следующих пяти дней, возводя барьеры вокруг многоквартирных домов "высокого риска" и устанавливая контрольно-пропускные пункты для ограничения поездок.
В городе зафиксировано лишь несколько случаев заражения коронавирусом.
Ограничения произошли за протестами сотен сотрудников по условиям и оплате на огромном заводе iPhone Foxconn на окраине города.
Беспорядки в Чжэнчжоу происходят на фоне роста общественного недовольства непримиримым подходом правительства к Covid, который вынуждает местные власти вводить изнурительные блокировки, ограничения на поездки и массовое тестирование.
Добавим
Ежедневное количество случаев коронавируса в Китае в пятницу составило 33 000 человек, что является рекордом для страны с населением 1,4 миллиарда человек.
В юго-восточном производственном центре Гуанчжоу миллионам людей приказали не оставлять свои дома без отрицательного теста на вирус.