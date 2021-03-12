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Китайська влада хоче стягнути понад 975 мільйонів доларів з компанії Alibaba

Китайська влада хоче стягнути понад 975 мільйонів доларів з компанії Alibaba

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Китайські антимонопольні регулятори розглядають можливість стягнення рекордного штрафу з Alibaba Group Holding у розмірі понад 975 мільйонів доларів. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Штраф може перевищити 975 мільйонів доларів, які Qualcomm заплатила в 2015 році за антиконкурентну практику.

Регулятори також розглядають питання, чи повинна Alibaba продати деякі активи, не пов'язані з її основним бізнесом онлайн-торгівлі.

Додатково

Наприкінці грудня Державна адміністрація з питань регулювання ринку Китаю оголосила, що розпочала антимонопольне розслідування щодо Alibaba.

Ця новина з’явилася після того, як влада в Пекіні зупинила заплановане IPO у розмірі 37 мільярдів доларів від Ant Group, підрозділу інтернет-фінансування компанії Alibaba.

Причина

У минулому компанія зазнавала критики із боку конкурентів та продавців за те, що вона нібито забороняла своїм торговцям розміщувати оголошення на інших платформах електронної комерції, що відоме як "вибір двох".

Нагадаємо

Китай став першою країною в світі, де кількість доларових мільярдерів перевищила тисячу осіб, при цьому засновник Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма втратив статус найбагатшої людини КНР і вибув з трійки лідерів.

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