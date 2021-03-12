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Китайские власти хотят взыскать более 975 млн долларов из компании Alibaba

Китайские власти хотят взыскать более 975 млн долларов из компании Alibaba

Киев  •  УНН

 • 21916 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Китайские антимонопольные регуляторы рассматривают возможность взыскания рекордного штрафа с Alibaba Group Holding в размере более 975 млн долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Штраф может превысить 975 млн долларов, которые Qualcomm заплатила в 2015 году за антиконкурентную практику.

Регуляторы также рассматривают вопрос, должна ли Alibaba продать некоторые активы, не связанные с ее основным бизнесом онлайн-торговли.

Дополнительно

В конце декабря Государственная администрация по вопросам регулирования рынка Китая объявила, что начала антимонопольное расследование в отношении Alibaba.

Эта новость появилась после того, как власть в Пекине остановила запланировано IPO в размере 37 млрд долларов от Ant Group, подразделения интернет-финансирования компании Alibaba.

Причина

В прошлом компания подвергалась критике со стороны конкурентов и продавцов за то, что она якобы запрещала своим торговцам размещать объявления на других платформах электронной коммерции, известное как “выбор двоих”.

Напомним

Китай стал первой страной в мире, где количество долларовых миллиардеров превысило тысячу человек, при этом основатель Alibaba Group Holding Ltd Джек Ма потерял статус самого богатого человека КНР и выбыл из тройки лидеров.

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